Köylerdeki Öğrencilere Gezici Tercih Rehberliği Hizmeti

Sivas'ta, ortaöğretim kurumları merkezi sınavı sonuçlarına göre bu yıl liselere yerleştirmesi yapılacak öğrenciler için sağlanan rehberlik hizmeti, gezici ekiplerle köylerdeki öğrencilere de sağlandı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim kurumları merkezi sınavı sonuçlarına göre liselere yerleştirme tercih döneminde, İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın talimatıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesince başlatılan çalışmayla rehber öğretmenlerden oluşturulan ekipler, Gazibey, Beypınar, Başsöğüt, Çayboyu, Hanlı, Güney, Ozmuş ve Çallı'dan oluşan 8 taşıma merkezi köy ortaokuluna giderek, 8. sınıfı bitirmiş öğrenci ve velilerine danışmanlık hizmeti sundu.

Oluşturulan gezici ekipler, gittikleri köy ortaokullarında, öğrenci ve velilere liseye geçiş sistemi, ortaöğretim kurumları ve bilinçli tercih yapma konusunda bilgiler verildi. Bu kapsamda 72 öğrenci ve velisine danışmanlık yapılarak, puan durumlarına göre tercih edebilecekleri liseler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercihte öncelik vereceği liseler, yerleştirme kriterleri ve süreci, sonuçlar ve nakil süreçleri anlatıldı.



Gezici tercih danışmanlığı hizmetinden rehber öğretmeni olmayan il merkezindeki okulların öğrencileri de yararlandı. Bu kapsamda da 300 öğrenci ve velisine danışmanlık yapıldı.