Köylerdeki imar alanları görüşüldü
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Köylerdeki imar alanları görüşüldü

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Köylerdeki imar alanları görüşüldü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de köylerdeki imar alanları değişimi ile ilgili olarak Düzce İl Özel İdaresi'nde encümen toplantısı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de köylerdeki imar alanları değişimi ile ilgili olarak Düzce İl Özel İdaresi'nde encümen toplantısı yapıldı. Toplantıda, 11 madde görüşülüp karara bağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan köylerde yapılması gereken imar değişiklikleri ile ilgili encümen toplantıları yapılıyor. Yapılan toplantılarda köylerde yapılacak değişiklikler görüşülüyor. Bu kapsamda Nisan ayı encümen toplantısında Düzce il genelinde bulunan 11 imar değişikliği için toplanıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen'in başkanlığında yapılan toplantıda İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne ait 11 madde görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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