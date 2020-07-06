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Köylerdeki bitkisel ve hayvansal kültürüne bilimsel araştırma

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğünce, biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında saha çalışmaları sürüyor.

Köylerdeki bitkisel ve hayvansal kültürüne bilimsel araştırma
06.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:45

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğünce, biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında saha çalışmaları sürüyor. Proje çalışmalardan elde edilen çıktılar bir veri tabanında toplanarak yeni bilimsel araştırmaların yapılması için bilim insanlarına kaynak olacağı ifade edildi.

Kırklareli'de 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğünce proje kapsamında kent genelinde özellikle yaşlı nüfusu yüksek köyleri etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji konularında tecrübeli uzmanlarca ziyaret edilerek geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikleri araştırılarak, yöredeki halkın kültürel kimliğinin bir parçası olarak nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynaklardan sağlanan beslenme, sağlık, endüstriyel ürünler ile tarım-hayvancılık faaliyetlerine yönelik geleneksel ürünler hakkında bilgiler derleniyor.

Ancak, Covid-19 tedbirleri kapsamında Proje'nin devamında köy ziyaretlerine ara verilerek daha önce hakkında bilgi edinilen bitki ve hayvan türleri ve kalıntılarına ait örneklerin doğadan toplanması kapsamında arazi çalışmaları devam ediyor.

Proje çalışmalardan elde edilen çıktılar bir veri tabanında toplanarak yeni bilimsel araştırmaların yapılması için bilim insanlarına kaynak olacağı ifade edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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