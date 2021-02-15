Köylerde yüz yüze eğitin ilk ders zili çalındı
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Köylerde yüz yüze eğitin ilk ders zili çalındı

15.02.2021 20:30 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:36

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta köy ile beldelerdeki okullarda ders zili çaldı.

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta köy ile beldelerdeki okullarda ders zili çaldı.

Van'da mahalle statüsündeki köyler ile seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki öğrenciler uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları kapsamında düzenlenen sınıflarda ders başı yaptı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yüz yüze eğitime geçen okulları ziyaret ederek, öğrencilere maske, kırtasiye malzemesi ile oyuncak dağıttı.

Belediye olarak tüm okulları dezenfekte ettiklerini belirten Akman, "Tuşba Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Salgın nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılına buruk başlamıştık. Kısa süren yüz yüze eğitim sürecinin ardından vakaların artması üzerine eğitime ara verilmişti. Uzun süreden beridir okullar kapalı olduğu için çocuklarımız uzaktan eğitim alıyordu. Allah'a şükürler olsun bugün köy okullarımızda tekrar yüz yüze eğitime başlandı." diye konuştu.

Köylerde yüz yüze eğitin ilk ders zili çalındı
Köylerde yüz yüze eğitin ilk ders zili çalındı
Köylerde yüz yüze eğitin ilk ders zili çalındı
Köylerde yüz yüze eğitin ilk ders zili çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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