Köylerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor

KİLİS (İHA) - Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Bu yıl sonu bütün arazi yolların bakım-onarım, büz boru çalışmalarını tamamlanacağını söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi tarafından köylerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "Arazi yollarında malzemeli bakım ve büz boru çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu yıl sonu bütün arazi yollarımızın bakım, onarım, büz boru çalışmalarını bitireceğiz. Sahada çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet