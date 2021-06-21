Köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol
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Köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol

Köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı köylerde, yem bitkisi ekili alanlarda gerekli kontrollerin aralıksız olarak yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı köylerde, yem bitkisi ekili alanlarda gerekli kontrollerin aralıksız olarak yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yem bitkisi ekilişi gerçekleştirerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilere ait arazilerin kontrolleri yapılıyor.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup toplamda 10 dekar ve üzeri yem bitkisi olan yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri üretiminin yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunuluyor. Köylerde hububat ve baklagil ekiliş alanlarında süne ve çekirge keşif surveyleri ve diğer hastalık ve zararlı kontrolleri de yapılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde en büyük maliyetlerden biri olan yem girdi maliyetinin en aza indirmenin yolu olan yem bitkileri ekilişidir. Çiftçilerimize verimli bir yıl diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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