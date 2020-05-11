Köylerde maske dağıtımı devam ediyor

Edirne Valiliği'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köylere maske dağıtımı sürüyor.

Edirne Valiliği'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında köylere maske dağıtımı sürüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda Edirne Halk Eğitim Merkezi ve meslek liseleri tarafından maske üretimi devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske temini için üretime devam eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürürken dikilen maskeler köylere de dağıtılıyor.

Köylere götürülen maskeler muhtarlar ve görevliler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaynak: AA