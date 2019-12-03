Köylerde kış çilesi başladı

03.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:46

Muş'ta özellikle kırsal kesimde etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte köylülerin 6 aylık zorlu kış mesaisi başladı.



Muş'un dağ köylerinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze 7 kilometre mesafede bulunan Karlıdere köyü sakinleri, küçük ve büyükbaş hayvanlarının yem, saman ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kar altında çalışıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı köyde, hayvanlar için yem hazırlayan vatandaşlar, bir yandan samanlık etrafında biriken karı temizlerken bir yandan da hayvanlar için torbalarla saman taşıyor.



"Hayvanlar 1-2 gün susuz, samansız kalıyor"



Kar yağışının başladığını ifade eden vatandaşlardan Hayrettin Oktay, kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığını ve hayvanlar için saman hazırladıklarını söyledi. Köyde 6 ayın bu şekilde devam ettiğini kaydeden Oktay, "İlkbahar gelene kadar böyle devam ediyoruz. Kış burada çetin geçiyor. Bazen rüzgar oluyor içeriden çıkamıyoruz. Hayvanlar 1-2 gün susuz, samansız kalıyor. Hava güzel olduğu zaman, rüzgar durduğu zaman küreklerle samanın etrafını açıp hayvanlara saman veriyoruz. Su doldurup hayvanlara taşıyoruz. Kışımız bu şekilde devam ediyor. Kış aylarında kar kalınlığı burada 1 metreden fazla oluyor. Bazen rüzgarın etkisiyle kar kalınlığı 2-3 metreye ulaşabiliyor" dedi.



"Hayvanlarımız 5-6 ay boyunca içeride kalıyor"



Köyün yüksek kesimde olmasından dolayı kış aylarının çetin geçtiğini ifade eden köy sakinlerinden Veysel Erdenci ise, "Karlıdere köyünde yaşıyoruz. Muş'a bağlı ve 7 kilometre uzaklıkta. Köyümüz yüksek rakımlı olmasından dolayı kışın karın çok etkili olduğu bir köydür. 6-7 ay kışımız bu şekilde devam ediyor. Zorluklarla mücadele ediyoruz. Kışın yolların kapanması gibi olayların çok fazla olduğu bir yer burası. Hayvanları şu anda içeride besliyoruz. Hayvanlarımız 5-6 ay boyunca içeride kalıyor. Bahar ayına kadar yem ve sularını içeride veriyoruz. 6 ay bu şekilde devam ediyor" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA