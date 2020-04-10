Köylerde hane hane maske dağıtımı yapılıyor Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında köylerde yaşayan vatandaşlara maske dağıtımı sürüyor.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında köylerde yaşayan vatandaşlara maske dağıtımı sürüyor.

Köylerde muhtar, azalar, imamlar tarafından hane hane yapılan dağıtımın Hasanağa köyündeki kısmına Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de katıldı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine il merkezinde olduğu gibi köylerde de maske dağıtımına başladıklarını belirtti.

Bugün Hasanağa köyünde dağıtım yaptıklarını ifade eden Güler, "Tabii bunu yaparken şuna dikkat ediyoruz, köy muhtarlarımız, azalarımız, imamlarımız ve okul müdürleri destek oluyor. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız maske dağıtımları devam edecek. Bizler Edirne Valiliğimizin koordinesinde halk eğitim müdürlüğü ve meslek liselerinde de maske üretimi yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için koronavirüs tehlikesinin bertaraf edilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA