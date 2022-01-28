Köylerde evlerinden dışarıya çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar - Haberler
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Köylerde evlerinden dışarıya çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köylerde evlerinden dışarıya çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Dağyurdu köyünde kar yağışı sonrası vatandaşlar ev ve ahırlarının önlerini temizlemek için seferber oldu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Dağyurdu köyünde kar yağışı sonrası vatandaşlar ev ve ahırlarının önlerini temizlemek için seferber oldu.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kırsalda evlerin ve ahırların adeta kapılarını kapattı.

Aşkale'nin en uzak köylerinden Dağyurdu köyünde sona eren kar sonrası vatandaşlar güne evlerinin önünde biriken karları temizledikten sonra hayvanların yemlenmesi ve bakımları için ahırlarının yolunu açmak için yoğun çaba sarf etti. Dağyurdu köyü ilçede en çok kar yağışı alan bölgelerden oldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erzurum, kar, Yerel, Haber

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