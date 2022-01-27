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Köylerde yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar- Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme...

İhlas Haber Ajansı, Celal Dilsiz - Güncel
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- Köylerde evlerinden dışarıya çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme çalışması yaptılarERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Dağyurdu köyünde kar yağışı sonrası vatandaşlar ev ve ahırlarının önlerini temizlemek için seferber oldu.

ERZURUM (İHA) - - Köylerde evlerinden dışarıya çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar

Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme çalışması yaptılar

ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Dağyurdu köyünde kar yağışı sonrası vatandaşlar ev ve ahırlarının önlerini temizlemek için seferber oldu.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kırsalda evlerin ve ahırların adeta kapılarını kapattı.

Aşkale'nin en uzak köylerinden Dağyurdu köyünde sona eren Kar sonrası vatandaşlar güne evlerinin önünde biriken karları temizledikten sonra hayvanların yemlenmesi ve bakımları için ahırlarının yolunu açmak için yoğun çaba sarf etti. Dağyurdu köyü ilçede en çok Kar yağışı alan bölgelerden oldu.

Köylerde yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar- Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme...

Köylerde yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar- Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme...

Köylerde yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar- Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme...

Köylerde yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar- Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme...

Köylerde yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar- Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme...

Köylerde yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için yoğun çaba harcadılar- Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için uzun süre kar temizleme...

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Güncel

Erzurum, kar, Yerel, Güncel, Haber

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