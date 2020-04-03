Köylerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dezenfekte işlemleri sadece ilçe merkezinde değil, köylerde de yapılıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dezenfekte işlemleri sadece ilçe merkezinde değil, köylerde de yapılıyor.

Samsat Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinden sonra köylerde de dezenfekte işlemlerine başladı. Belediye ekiplerince cadde ve sokaklar ile halkın ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, virüs belasından evde kalarak ve temizliğe dikkat edilerek kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek köy mahalle demeden vatandaşların ayak bastığı her yerde dezenfekte çalışması yürüttüklerini söyledi.

Başkan Fırat, "Öncelikle temas ve sosyal mesafe kuralına uymamız ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamamız gerekiyor. Onun dışında kalan hijyen başta olmak üzere tüm kurallara uymamız gerekiyor. Belediye olarak köy mahalle ayırımı yapmadan elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Samsat'ı bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu zor günleri ele ele vererek aşacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA