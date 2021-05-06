Köylerde çöp toplama hizmetleri görüşüldü
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Köylerde çöp toplama hizmetleri görüşüldü

Köylerde çöp toplama hizmetleri görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, köylerdeki çöp toplama hizmetlerini masaya yatırdı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, köylerdeki çöp toplama hizmetlerini masaya yatırdı.

Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile referans yetkilileri bir araya gelerek köylerde çöp toplama hizmetleri görüşüldü. Yapılan toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Seda Bayrakçı hanımefendi ile birlikte referans yetkilileri ile bir araya geldik. İlimizdeki tüm köylerimizde çöp toplama hizmetlerinin tek elden yapılabilmesi için gerekli görüşmelerin için toplandık. Toplantı olum geçti. İnşallah hayırlı olur" dedi. - BİLECİK

Köylerde çöp toplama hizmetleri görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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