Köylerde büyükbaş hayvanlara aşı çalışmaları
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Köylerde büyükbaş hayvanlara aşı çalışmaları

15.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:17
Köylerde büyükbaş hayvanlara aşı çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde büyükbaş hayvanlara yönelik brucella ve şap aşılama kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde büyükbaş hayvanlara yönelik brucella ve şap aşılama kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Teknik Personelimiz tarafından, büyükbaş hayvanlarda brucella, lsd ve şap aşılama çalışmaları yapılmaktadır yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarımız bir ay içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca küpeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Köylerde büyükbaş hayvanlara aşı çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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