Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, köylerde ki alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmaların bittiğinde de köylerin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor
17.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:26

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, köylerde ki alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmaların bittiğinde de köylerin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Karabük merkez ve ilçelerinde bulunan tüm köylerde, alt yapı ve üst yapı sistemlerinde sorun yaşanmaması için gayretli bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Uzun, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri kapsamında, işlerimizin aksamamasına dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz dahil olmak üzere tüm birimlerimiz ilimiz merkez ve ilçe köylerinde özverili ve gayretli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Her yıl belirlenen programlar çerçevesinde çalışmalara başlandığını ve hedeflere ulaşıldığını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak 2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılında ihale ile alınan yaklaşık 50 bin metre içme suyu ve kanalizasyon borusunun bu yıl yaklaşık 10 bin metresi yer altına döşendi. Su deposu ve ihalesi yapılacak yerlerin depo zemin çalışmaları hazırlanıyor. Güneş enerjisi sistemi çalışmaları devam ediyor, sondaj çalışması yapılacak yerlerin jeofizik etütleri yapılıyor. İl genelindeki köylerimizde; su tıkanıklığı arızası, menfez, kolektör hattı, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı çalışmaları gibi birçok alanda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanı sıra anlık arızalara da zamanında müdahale ederek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz."

Yapılan bu işlerin hepsinin ekip ve koordineli bir şekilde çalışmayla gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Uzun, "Tüm birimlerimiz kendi içerisinde sistemli bir çalışma var. Güzel bir ekip ruhu disiplini ile çalışan tüm personellerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Emre Kınay Kemal Sunal Yasmin Erbil Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Galatasaray
Şu an buradasınız: Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 11:36:40. #1.15#
title