Köye tiyatro geldi, çocuklar sevindi
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Köye tiyatro geldi, çocuklar sevindi

Köye tiyatro geldi, çocuklar sevindi
Bültenler - Haberler | Güncel

Bakanlık yürüyen sahne etkinliğinin bu seferki durağı Çorum'da mevsimlik tarım işçilerinin de yoğun şekilde konakladığı Bozboğa Köyü oldu.

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, mevsimlik gezici tarım işçisi aile çocuklarını eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerle güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, Vakıf Müdürü Zekeriya DOĞAN ve vakıf personelinin çalışmalarına İl Müdürlüğünce de gerekli destek sağlandı.

Bu çerçevede; Vakıf görevlileri tarafından ailelerin yaşadıkları yerlere mevsim şartlarına uygun çadırlar ile çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri ve fiziksel gelişimleri için voleybol sahası kuruldu, voleybol ve futbol topları ile ayakkabı, pantolon, gömlek, tişört ve ceket hediye edildi.

İl Müdürlüğünce de; Çorum'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtma ve markalaşma çalışmaları kapsamında, çocuklara yönelik olarak yaptırılan "Küçük Kaşifler Şehirlerini Tanıyor'' turizm haritası, Hitit sembollü eğitici-öğretici boyama kitapları ve şapka hediye edildi.

Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikler ile dezavantajlı durumda olan sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşma imkânı olmayan çocuklarımızın tiyatro ile eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Kaynak: Bültenler

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