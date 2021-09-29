ARDAHAN (İHA) - - Köye kadar inen boz ayı böyle görüntülendi

Köylüler ayıyı "gel bal vereceğim sana" diyerek çağırdı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Özbaşı köyünde, köye kadar inen boz ayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Özbaşı Köyünde yaşayan Cahit Polatoğlu, köye ayının indiğini gördü. Ayıya yaklaşan Polatoğlu, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Polatoğlu yanına çağırdığı ayıya "Gel bal vereceğim sana" diye seslendi. Koca oğlan olarak nitelediği boz ayı bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Polatoğlu, köyde genellikle araçla seyir halindeyken ayı ile karşılaştığını, ilk kez ayının köye inmesinden dolayı cep telefonu kamerasıyla çekerek o anı görüntülemek istediğini ifade etti.