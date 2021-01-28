Köye inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi
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Köye inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi

28.01.2021 09:18 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:22
Köye inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi

SİVAS'ın Gürün ilçesinde yiyecek aradığı sanılan bir kurt köye indi.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde yiyecek aradığı sanılan bir kurt köye indi. Kurdun bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Gürün ilçesi Deveçayırı köyünde yaşayanlar gündüz saatlerinde kurt sürpriziyle karşılaştı. Yiyecek aramak için köye indiği düşünülen kurt seyir halinde ilerleyen bir otomobilin önünde bir süre koştuktan sonra gözden kayboldu. Kurt araç içerisindekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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