Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi
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Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi Artvin'de aç kalan ayılar yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor Artvin'de aç kalan yavru ayı köye indi.

Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi

Artvin'de aç kalan ayılar yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor

ARTVİN - Artvin'de aç kalan yavru ayı köye indi. Ayıyı karşısında gören vatandaşlar önce şaşırdı, daha sonra özçekim yaptı.

Artvin'in Şavşat İlçesi Sebzeli Köyü sakinleri, yiyecek aramak için güpegündüz köye inen yavru ayıyı karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İnsanlara aldırış etmeden mahalle aralarında dolaşarak yiyecek arayan yavru ayı, uzun süre köyden gitmeyince vatandaşlar telefonlarına sarılarak ayıyı görüntülemeye çalıştı. Bölge halkından Duygu Demir isimli ise 30 metrelik mesafeden görüntülediği yavru ayı ile özçekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kapımıza kadar indiğine göre durum kötü"

Köyde rahatça dolaşan yavru ayıyı görüntüleyen Güven Arifoğlu ise "İklim değişiklikleri ve buna bağlı olan sebeplerden dolayı, bu yıl yüksek kesimler kurak geçiyor. Yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Bu bölgede yaşayan ayılar otçul hayvanlardır. Otla beslenir, meyve ağaçlarından beslenir. Güpegündüz kapımıza kadar indiyse durum kötü. Yüksek kesimlerdeki kuraklığa çözüm bulmalı" ifadelerini kullandı.

Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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