Köye güvenlik kamera sistemi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Küçükaslıhanlar köyüne genel asayişin sağlanması amacıyla güvenlik kamera sistemi kurulduğu bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Küçükaslıhanlar köyüne genel asayişin sağlanması amacıyla güvenlik kamera sistemi kurulduğu bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Köylerimizdeki genel asayişin sağlanması amacıyla 7 gün, 24 saat gözetleme ve kayıt yapan güvenlik kameraları Küçükaslıhanlar köyümüze kuruldu. Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk sahası içerisine kurulan güvenlik kameraları ile Küçükaslıhanlar köyümüzün giriş ve çıkışları, 7 gün 24 saat gözetlenip kayıt altına alınacak. Kamera sistemi ile köylere giriş çıkış yapan şüpheli araç ve şahıslar tespit edilebilecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı