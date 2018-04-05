Köye Gidiyorum' Diye Yola Çıktı, Kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Burdur'un Bucak ilçesinde dün gece 'köye gidiyorum' diye arkadaşının otomobiliyle yola çıkıp, bir daha da haber alınamayan İsmail Duran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ödünç aldığı otomobilin bulunduğu Onaç Barajı'nda polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmaya Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'İspat' adlı özel eğitimli köpek ve Antalya'dan gelen dalgıç polisler de destek verdi.

KIYIYA BİRKAÇ METREDE ULAŞILDI

İsmail Duran'ın anne ve babasıyla ikizi de baraja gelerek çalışmaları takip etti. Ailenin evden getirdiği kıyafetlerin koklatıldığı İspat baraj kıyısında, dalgıç polisler ise su içerisinde aramalara devam etti. Dalgıç polisler İspat'ın gösterdiği yerde yaptıkları aramada saat 17.00 sıralarında kıyıya yaklaşık 2-3 metre mesafede İsmail Duran'ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan İsmail Duran'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.