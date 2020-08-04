"Köye Dönüş" projesi Güzey ailesini sevindirdi
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"Köye Dönüş" projesi Güzey ailesini sevindirdi

Kocaeli'de zor günler geçiren Güzey ailesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Köye Dönüş projesine başvuru yaparak Giresun'a taşındı.

04.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:03

Kocaeli'de zor günler geçiren Güzey ailesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Köye Dönüş projesine başvuru yaparak Giresun'a taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze'de ikamet eden ve Giresun'deki köylerine dönmek isteyen Güzey ailesine yardım elini uzattı. Köye Dönüş projesine başvuran Güzey ailesi Büyükşehir'in yardımıyla köylerine dönüş sağladı. Oğlu ile birlikte Gebze'de kirada yaşayan 63 yaşındaki Sunay Güzey, 3 yıl önce Kocaeli'ne taşındı. Oğlunun yaşadığı uyum sorunu nedeniyle zor günler geçiren Sunay Güzey, Giresun'a dönmek istedi. Bu kapsamda Güzey ailesi, "Köye Dönüş" projesine başvurdu. Kocaeli'de yaşayan ve köylerine dönmek isteyen ailelere yönelik eşya taşıma hizmeti olan 'Köye Dönüş' projesine başvurusu Sunay Güzey'in Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirildi. Nakliye hizmeti desteği verilen Güzey ailesi Büyükşehir'in yardımıyla köylerine döndü.

Çocuğu için üzülen anne, Sunay Güzey, "Çocuğumu rahatsızlığı yüzünden memleketime dönmek istedim. Çocuğum çalışamıyor. Gebze'den Giresun'a köyüme gitmek istiyordum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Allah onlardan razı olsun. Bizim köyümüze taşınmamıza yardımcı oldular" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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