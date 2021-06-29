Köydes Tahsisat Komisyonu Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.
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Köydes Tahsisat Komisyonu Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Köydes Tahsisat Komisyonu Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Köylerin Altyapısının Desteklemesi Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Köylerin Altyapısının Desteklemesi Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve Komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda 2021 yılı KÖYDES programında yer alan işler ile önceki yıllarda programa alınmış olup halen devam eden işlerin genel durumları değerlendirilirken, ihtiyaç dahilinde yapılacak yeni projeler görüşüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından KÖYDES projesi kapsamında ilçelerde devam eden ve planlanan projelerle ilgili Vali Gürel ve katılımcılara bilgilerin verildiği KÖYDES Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı, programın uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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