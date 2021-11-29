KÖYDES'le 395 Proje Hayata Geçirildi

SİVAS (Habermetre) - Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 111 içme suyu, 241 yol, 22 sulama ve 21 atık su projesi olmak üzere toplam 395 proje hayata geçirildi.

Kasım Ayı Kaymakamlar Değerlendirme Toplantısı ile KÖYDES Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Özel İdaresi yetkililerinin katılımı ile yapıldı.

KÖYDES Toplantısında, kaymakamlar ilçedeki KÖYDES projelerinin son durumu hakkında sunum yaptı. Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, KÖYDES projeleri ile köylere hayat vererek, köyde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükselttiklerini söyledi.

2021 Yılı KÖYDES ödeneğinin 71 milyon 807 bin 799 TL olarak belirlendiğini belirten Vali Ayhan, "2021 yılını tamamlamak üzereyiz. 2021 yılında KÖYDES kapsamında yürütülen faaliyetlerimizi bugün sizlerle değerlendireceğiz. 111 içme suyu projesi, 241 yol projesi, 22 sulama projesi ve 21 atık su projesi olmak üzere toplam 395 projemiz bulunuyor. Sizlerin ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Projelerimizin 377'si tamamlandı, 10'nu devam ediyor. 4 tanesi ihale aşamasında, 4 tanesi henüz başlamadı. Yılın sonunda inşallah projelerimizin tamamını tamamlayarak %100 performans sağlayacağız. " dedi.

Köylerin Daha Yaşanabilir Olmasını Arzu Ediyoruz

Tüm köylerin en iyi hizmeti almasını ve bu doğrultuda daha yaşanılabilir köyler olmasını arzu ettiklerini ifade eden Vali Ayhan, "Vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmeti almaları ve en güzel ortamlarda yaşamları için devletin hizmet makamında olan bizler ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. KÖYDES projelerinin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Sivas İl Genel Meclisi başkanımıza ve meclis üyelerimize, projelerimizin hayata geçirilmesinde büyük öz veriyle çalışan Genel Sekreterimize ve İl Özel İdaremizin tüm personellerine halkımız adına teşekkür ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

KÖYDES Toplantısının ardından Kasım Ayı Kaymakamlar Değerlendirme Toplantısı'na geçildi. Toplantıda ilçelerde devam eden projeler değerlendirilerek; eğitimden spora, sosyal yardımlardan tarıma kadar birçok gündem maddesi görüşüldü.

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