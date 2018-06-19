Köyden Şehire Gitme" Projesi

Sivas Valisi Davut Gül, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ulaş TİGEM'de gerçekleştirilen programda, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, "Köyden Şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol" projesi kapsamında Vali Gül'e bilgi verdi.

Köyüne geri dönene 300 koyun verileceğini belirten Şanlı, şöyle konuştu:

"Bu proje ile köydeki üretimi, iktisadi bir hale getirmek suretiyle insanlarımızı, çiftçilerimizi, köylerinde kendi topraklarında daha zengin, daha müreffeh bir hale getirmek amaçlandı. Köyde insanımız koyun yetiştirirken ihtiyaç duyduğu faaliyet giderlerini biz avans olarak vereceğiz. Doğan kuzularını da sütten kesildikten sonra alacağız. İnsanları kendi köyünde, kendi evinde, çocuğuyla düzenli bir gelire, düzenli bir yaşantıya kavuşturmuş olacağız. 300 koyun projesinin temel mantığı budur."

Sivas'ta 122 çiftçinin projesi bankalar tarafından kabul edildiğini ifade eden Şanlı, "Bu çiftçilerimize 21 bin 900 damızlık koyunu vererek Sivas'a kazandırmış olacağız. Böylece çiftçilerimizi sözleşmeli üretim sistemine dahil etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Şanlı, projelerin Sivas'a ve Türkiye'ye ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

Vali Davut Gül ise, "Verilecek kredi faizinin yüzde 75'inin kamu tarafından karşılanacak olması ve 7 yıl boyunca bu kadar uygun bedellerle geri ödeme imkanının sağlanması çok önemli. Özellikle Sivas'ta bir kota uygulanmaması noktasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve TİGEM Genel Müdürlüğümüzün pozitif bir ayrımcılığı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde başlatılan 250 bin düve projesinin Sivas'taki durumu hakkında da bilgi veren Gül, düve müracaatının Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla alınmaya başlanıldığı belirterek, şartları tutan vatandaşlara temmuz ayı itibariyle dağıtımların yapılacağını kaydetti.