Köyden kente 83 yıllık dönüşümün adı: "Karabük" Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 83 yıl önce temellerinin atılmasıyla adının duyulduğu 13 haneli bir mahalle olan ve aradan geçen zamanda 250 bin nüfuslu bir il haline gelen Karabük, bugün 25. yılını kutluyor.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 83 yıl önce temellerinin atılmasıyla adının duyulduğu 13 haneli bir mahalle olan ve aradan geçen zamanda 250 bin nüfuslu bir il haline gelen Karabük, bugün 25. yılını kutluyor.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın kurulacak demir ve çelik fabrikasının yeri konusunda, "Düşman ordusunun top menziline düşmeyecek kadar içerlek, piyadenin ulaşamayacağı kadar kuytu, süvarinin dörtnala kalkamayacağı kadar sarp bir yerde kurulmalıdır." demesi üzerine belirlenen çeltik tarlalarının bulunduğu Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük Mahallesi'nin kaderi değişti.

O yıllarda sadece yakınından geçen ve şimdilerde şehrin tam ortasında kalan bir tren istasyonuna adı verildiği için haritalarda görünen Karabük Mahallesi'nde, dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937'de Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin temeli atıldı.

KARDEMİR'in 1939 yılında açılmasıyla nüfus yoğunluğunun artmaya başladığı Karabük Mahallesi'nde, aynı yıl belediye teşkilatı kuruldu. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük, 1953'te Zonguldak iline bağlı bir ilçe haline geldi.

Hızla büyüyen ve ülkenin inşasında lokomatif görevi üstlenen KARDEMİR, gelişim ve büyümesini 1989 yılına kadar sürdürdü.

1994'te zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen KARDEMİR, özelleştirilerek 1 lira gibi sembolik bir rakama yöre halkına devredildi.

Türkiye'nin 78. ili oldu

Bu sırada ülkenin dört bir yanından göç alan Karabük, 6 Haziran 1995'te Çankırı'dan Ovacık ve Eskipazar ile Zonguldak'tan Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerini de bünyesine alarak Türkiye'nin 78. ili oldu.

Karabük, özelleşmesinin ardından zor dönemler geçiren KARDEMİR'e bağlı olarak 2002 yılına kadar göç vermeye başladı. 2003 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karabüklü Mehmet Ali Şahin'in önderliğinde yapılan girişimler sonunda KARDEMİR'in borçlarından kurtulması, 2007 yılında Karabük Üniversitesinin kurulması ve UNESCO Dünya Mirası Safranbolu'da yapılan yatırımlar sonrasında bugün 250 bin nüfuslu bir şehre dönüştü.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Haziran tarihinin Karabük için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ağır sanayisinin temelleri ile birlikte Karabük'ün de adının duyulduğuna dikkati çeken Gürel, "Ülkemizde 'kurtuluşunu' değil 'kuruluşunu' kutlayan bir il olan Karabük 'Cumhuriyet kenti' olarak anılıyor. Köyden kente dönüşen Karabük, bugün Türkiye'ye ağır sanayi, turizm, orman ve tekstil ürünleri gibi birçok alanda ekonomik olarak önemli bir katkı sunmaktadır." dedi.

Kaynak: AA