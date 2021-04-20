Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim? Köyden İndim Şehire konusu, oyuncuları ve Köyden İndim Şehire özeti!
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Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim? Köyden İndim Şehire konusu, oyuncuları ve Köyden İndim Şehire özeti!

Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim? Köyden İndim Şehire konusu, oyuncuları ve Köyden İndim Şehire özeti!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Köyden İndim Şehire filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu, özeti ve Köyden İndim Şehire oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Köyden İndim Şehire filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Köyden İndim Şehire filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köyden İndim Şehire filmini izleyecek olanların merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu nedir, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler ve Köyden İndim Şehire özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli bu dört kardeş zengin olmak istemektedir. Umutları bir zamanlar gömülmüş olan defineyi bulmak ve aralarında pay etmektir. İstanbul macerasından sonra köylerine dönen kardeşler defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler.Gömülü altını paraya çevirmek amacıyla gittikleri Ankara, Kayserili kardeşler için yeni ve eğlenceli bir maceranın başlangıcı olacaktır.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ali Şen

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 1974

Vizyon Tarihi: 1 Ekim 1974 Salı

Yapımcı Firma: Arzu Film

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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