Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire oyuncuları ve Köyden İndim Şehire özeti!
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Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire oyuncuları ve Köyden İndim Şehire özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Köyden İndim Şehire filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Köyden İndim Şehire filmi hakkında Köyden İndim Şehire konusu, Köyden İndim Şehire özeti ve Köyden İndim Şehire oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Köyden İndim Şehire filminin detayları…

26.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:39
Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire oyuncuları ve Köyden İndim Şehire özeti!

Köyden İndim Şehire filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Köyden İndim Şehire filmini izleyecek olanların merak ettiği Köyden İndim Şehire konusu nedir, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler ve Köyden İndim Şehire özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN ÖZETİ

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli bu dört kardeş zengin olmak istemektedir. Umutları bir zamanlar gömülmüş olan defineyi bulmak ve aralarında pay etmektir. İstanbul macerasından sonra köylerine dönen kardeşler defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Gömülü altını paraya çevirmek amacıyla gittikleri Ankara, Kayserili kardeşler için yeni ve eğlenceli bir maceranın başlangıcı olacaktır.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ali Şen

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 1974

Vizyon Tarihi: 1 Ekim 1974 Salı

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Osman DEMİR
SEO Editörü

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