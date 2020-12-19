Köyden gelen vatandaşı, polis evine götürdü
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Köyden gelen vatandaşı, polis evine götürdü

19.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 21:59
Köyden gelen vatandaşı, polis evine götürdü

AKSARAY'da, kısıtlama nedeniyle denetim yapan polisin yanına gelen Mehmet A. (25), köyden geldiği için eve gitmek için araç bulamadığını belirtti.

AKSARAY'da, kısıtlama nedeniyle denetim yapan polisin yanına gelen Mehmet A. (25), köyden geldiği için eve gitmek için araç bulamadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekiplerince evine götürülen Mehmet A., "Köyden elma getirdim. Elma alın lütfen. Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Olay, 15 Temmuz Milli İrada Meydanı'nda meydana geldi. Kısıtlama nedeniyle denetim yapan polisin yanına gelen Mehmet A., evine gitmek için yardım istedi. Akçakent köyünden geldiğini söyleyen Mehmet A., "Ben köyden geldim. Beni evime götürür müsünüz? Bana sokağa çıktığım için kızabilirsiniz ve bu konuda da haklısınız. Köyden elma getirdim. Elma alın lütfen. Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.Polis, Mehmet A.'yı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine götürüp yardımcı oldu.

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Köyden gelen vatandaşı, polis evine götürdü
Köyden gelen vatandaşı, polis evine götürdü
Köyden gelen vatandaşı, polis evine götürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 21:59:29. #1.14#
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