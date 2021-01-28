Köyden 6 yıldır göç edemeyip, cami bacasına yuvalayan leyleğe 'Hacı' adını verdiler

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Köprücük köyüne, 6 yıl önce ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbaharda göç edemediği için bölgeden ayrılamayan leyleğe köylüler bakıyor. Cami bacasına yuva yapan leyleğe köylüler, 'Hacı' ismini verdi.

Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyüne 6 yıl önce ilkbaharda gelen leylek, cami bacasına yuva yaptı. Havaların yeterince soğumaması nedeniyle leylek, sonbaharda da yuvadan ayrılmadı. Daha sonra aniden bastıran kar yağışıyla caminin bacasında kalan leylek için devreye köylüler girdi. Köyde kalan leyleğe, yöre halkı sahip çıktı. Her gün düzenli olarak leyleğin yiyecek ihtiyacını karşılayan köylüler, misafir olarak gördüklerini ve çok sevdiklerini söyledi.

Köylülerden İslam Cankurtaran, leyleğin beslenmesi için derede avladıkları balıkları verdiklerini belirterek, "Leylek 6 senedir bizim köyden ayrılmadı. Düzenli olarak leyleğimize derede avladığımız balıkları veriyoruz. Biz çok alıştık ve artık köyün bir ferdi olmuş. Kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz" dedi.

Köye gelen leyleğin 6 yıldır neden ayrılmadığını bilmediklerini belirten Cem Demir ise 'Hacı' ismini verdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN