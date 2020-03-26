Köydeki yaşlıların ihtiyaçları muhtar ve imamlar tarafından karşılanıyor Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları köy muhtarı ve imamlar tarafından karşılanıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları köy muhtarı ve imamlar tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarıya çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırmasının ardından Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'ndeki yaşlıların ihtiyaçları Köy Muhtarı İhsan Kurt ve imamlar tarafından karşılanıyor. Köylerde, tek başına yaşayan ve ihtiyacı olan bir çok vatandaşın yiyecek ve temizlik malzeme ihtiyaçlarını market alışverişi yapan gönüllü ekipler, kimsesi olmayan vatandaşların da maaşlarını çekilmesi gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Değirmenyanı Köyü Muhtarı İhsan Kurt, dışarı kalan vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardıklarını belirterek, "Biz köyde imamlar ve halktan birkaç kişiyle ekip kurduk. Bunları mahalle mahalle görevlendirdik. Bana telefonla ulaşamayanlar için hane sahiplerini tek tek ziyaret ediyoruz. Bir ihtiyaçları olup olmadıklarını soruyoruz. Dışarı çıkamayan yaşlılarımızın alışverişlerini yapıp, kimsesi olmayanların maaşlarını çekiyoruz. Bu koronavirüs salgını tehlikesinin kısa sürede yok olmasını diliyoruz. Tabi bu tehdit geçene kadar vatandaşların evden çıkmamasını temenni ediyoruz. Bir ihtiyaçları olduklarında bizi arasınlar, gerekeni yaparız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA