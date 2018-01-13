Köydeki Öğrencilere Opera ve Bale Atölyesi

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, "Opera Atölyesi" adı altında başlattıkları eğitim etkinliği kapsamında kırsal alandaki okullara giderek öğrencilere opera ve baleyi tanıtıyor.

SAMDOB sanatçıları, 2017-2018 sanat sezonunda başlattıkları eğitim etkinliği kapsamında Samsun'un Alaçam ilçesinde kırsalda bulunan Karahüseyinli İlkokulu'na giderek öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklara yaylı, üflemeli ve vurmalı müzik aletlerini tanıtan SAMDOB sanatçıları, tek tek her enstrümanın özeliklerini anlattı. Orkestra sanatçıları, daha sonra öğrencilere ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan mini bir konser verdi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bazı öğrenciler, konser veren orkestra sanatçılarına şeflik yaparken, öğrenciler de ritm ve alkışlarıyla destek oldu.

Öğrencilerden bazıları üflemeli ve yaylı müzik aletleriyle daha fazla uğraşırken, bazıları da vurmalı aletlere ilgi gösterdi.

"Erken yaşta sanata ve sanatçıyı tanımalarını önemsiyoruz"

SAMDOB orkestra sanatçısı Tolga Par, AA muhabirine, opera ve baleyi anlatmak, aynı zamanda orkestra sanatçılarının kullandığı müzik aletlerini tanıtmak için öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Opera, bale ve müzik eğitiminin küçük yaşlarda başladığını vurgulayan Par, "SAMDOB olarak ilk ve ortaokul öğrencileri ile buluşuyoruz. Özellikle kırsal alandaki çocuklara ulaşmak istiyoruz. Erken yaşta sanata ve sanatçıyı tanımaları, değer vermelerini önemsiyoruz. İleride buradaki öğrenciler de sanatın bir dalı ile uğraşan bir sanatçı olabilir. Burada müzik aletlerini yakından görecek, nasıl kullanıldığını öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise SAMDOB sanatçılarının müzik aletlerini tanıtması ve okullara gitmelerine çok sevindiklerini dile getirdi.