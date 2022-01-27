Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar ile alan hurdacı tutuklandı - Haberler
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Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar ile alan hurdacı tutuklandı

AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar ile alan hurdacı tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, köydeki köprünün demirlerini satan muhtar ve demirleri alan hurdacı tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, köydeki köprünün demirlerini satan muhtar ve demirleri alan hurdacı tutuklandı.

Alatarla köyünde bulunan ve 11 Ağustos 2021'de Kastamonu genelinde yaşanan sel felaketinde zarar görmesi nedeniyle taşıt trafiğe kapatılan köprünün demir korkuluklarının çalındığının anlaşılması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda köprünün demir korkuluklarının köy muhtarı K.K. tarafından çalındığı ve parçalara ayrılarak satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan K.K, demirleri hurdacılık yapan A.K'ye sattığını söyledi.

Jandarma, yakalanan A.K'nin evinde yaptığı aramada 2 ton demir ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. ve A.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Sel, Güncel, Haber

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