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Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde selde zarar gören köprünün demir korkuluklarını satan muhtar ve alan şahıs tutuklandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde selde zarar gören köprünün demir korkuluklarını satan muhtar ve alan şahıs tutuklandı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen selde zarar gören ve kullanılmaz hale gelen köydeki köprünün demir korkulukları çalındı. Olayla ilgili gelen şikayet üzerine, Kastamonu İl Jandarma komutanlığına bağlı JASAT ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde köy muhtarı K.K.'nin köprünün demirlerini A.K. isimli şahsa sattığı tespit edildi. Ekipler tarafından K.K. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. A.K. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 2 ton ağırlığında demir ele geçirildi.

A.K. ve köy muhtarı K.K., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KASTAMONU

Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar tutuklandı

Köydeki köprünün demirlerini satan muhtar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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