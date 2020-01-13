Köydeki köpek tartışması cinayetle bitti
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Köydeki köpek tartışması cinayetle bitti

SİVAS'ın Divriği ilçesine bağlı Kesme köyünde, çoban C.K.'nin (22), köpek yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurduğu Cihat Arı (30) yaşamını yitirdi.

13.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:43
Köydeki köpek tartışması cinayetle bitti

SİVAS'ın ilçesine bağlı Kesme köyünde, çoban C.K.'nin (22), köpek yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurduğu Cihat Arı (30) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kesme köyünde meydana geldi. Çoban C.K., köyde yaşayan Cihat Arı ile köpek yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce C.K., yanındaki av tüfeğiyle Cihat Arı'yı vurdu. Ağır yaralı halde Erzincan'ın İliç ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arı, kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan C.K.'nin sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
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