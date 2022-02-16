Köydeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi, 3 taksitte ödedi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Barutluk Mahallesi'nde oturan Ferhat Seval (60), merkeze bağlı Menekşesofular köyündeki evine gelen 1 liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlık yaşadı. Ödemeyi geciktirdiği için tutarın 3 taksite bölündüğü faturaya anlam veremediğini söyledi. Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. yetkilileri ise10 liranın altında fatura kesilmediğini, bu durumun sıfır rakamının okunmamasından kaynaklı sistem hatası olduğu ve 3 taksitte ödenmesinin de yine sistemden kaynaklandığını belirtti.

Edirne'de Barutluk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ferhat Seval'in, Menekşesofular köyündeki evine 1 liralık elektrik faturası geldi. Fatura tutarını cep telefonuna gelen mesajdan öğrenen Seval, şaşkınlık yaşadı. Sayacın ilk ve son okumasının arasından 60 gün geçtiği için kendisinden tutarı 3 taksitte ödemesi istenen Seval, faturasını 0.33 kuruş, 0.33 kuruş ve 0.34 kuruşluk taksitler halinde ödedi. 1 liralık tutar için fatura kesilmesini ilginç bulduğunu söyleyen Ferhat Seval, 3 taksite bölünmesine de anlam veremediğini söyledi.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. yetkilileri, 10 liranın altında fatura çıkarılmadığı, bunun bir sistem hatası olduğunu belirterek, 10 liralık faturanın sistemde sıfırı okunmadığı için sadece 1 rakamının kaldığını, faturanın 3 taksitte ödenmesinin de yine sistemden kaynaklandığını kaydetti.