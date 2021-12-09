Köydeki 70 yıllık evlere, orman alanında olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Karbastı Mahallesi'nde, 70 yıllık evler ve yeni yapılan deprem konutunun da aralarında olduğu 12 ev ile 2 ahır için, orman alanında oldukları iddiasıyla tapu iptali davası açıldı. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, 1974'teki tapu kadastro çalışmalarında Orman İşletme'ye görüş sorulmadığından sürecin bugüne uzadığını ve bahsi geçen 14 parselin orman sınırında kaldığının tespitiyle konunun yargıya taşındığını söyledi. Köylüler, yıllardır oturdukları evleri için açılan tapu iptali davasına tepki gösterdi.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvacık ilçesi Kösedere köyünün 4 kilometre uzaklıktaki Karbastı Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yaptırılan bir deprem konutunun da aralarında olduğu 12 hane ve 2 ahır için tapu iptali davası açtı. Orman İşletme Müdürlüğü, alanın orman sahasında kaldığı iddiasıyla evler üzerinde ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

Bölgede, 1970 yılında yapılan çalışmalarda, bahsi geçen parsellerin orman sınırında kaldığının belirlendiğini ifade eden Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, "Bu bölgede önceki tapu kadastro çalışmalarında orman işletmeye görüş sorulmadığı için süreç bugüne kadar uzadı. Ayrıca bölgenin 2009 yılında 'kestanelik köy ormanı' olarak tescil yapılmasından kaynaklanan başka bir sorun daha var. 2021 yılında Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yaptığı sayısallaştırma çalışmalarında Çanakkale Kadastro Mahkemesi'nin işletmeye görüş sorması kapsamında bahsi geçen 14 parselin orman sınırında kaldığı tespit edildi. Konu, yargıya taşındı ve yaşanan sorunları yargı çözecek. Hiçbir vatandaşın mağdur edilmesini istemiyoruz" dedi.