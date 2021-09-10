Köyde yetiştirdikleri mahsulleri burada satacaklar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Güzide pazaryerinde her perşembe günü köyde yetiştirilen meyve ve sebzelerin satışı yapılacak.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Güzide pazaryerinde her perşembe günü köyde yetiştirilen meyve ve sebzelerin satışı yapılacak.

Gebze Belediyesi'nin çalışmaları neticesinde köy mahsulleri pazarı faaliyete geçti. Kızılay Caddesi üzerinde bulunan katlı otoparkın zemin katında, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün girişimleriyle, eski cuma pazarı yerine hizmete giren Güzide kapalı pazarında artık haftada 1 gün köy mahsulleri de satılacak. Cumartesi günleri katlı otoparkın zemin katında hizmet veren Güzide pazaryerinde artık her hafta perşembe günleri, ilçenin köylerinde yetişen meyve ve sebzelerin satışı yapılacak.

"Zor şartlarda üretiyoruz"

Pazaryerinin konumunun güzel olduğunu söyleyen üretici Selda Dalgıç, "İnşallah müşterimiz bol olur, bereketli kazançlarımız olur. Bu arz talep meselesi. Biz ürünlerimizi seçiyoruz, alabilecek müşterilerimizde olursa bizim için çok güzel olur. Hem köylü kazanır, hem insanlar kaliteli ürün yemiş olur. Ürünlerimizi Pelitli köyünde bulunan bahçemizde üretiyoruz, sera malı değil. Zamanı geldiğinde fide şeklinde tohum yetiştiriyoruz, fideden sonra ürünlerimizi ekiyoruz. Biz ailecek bu işi yapmaktayız. Birimiz fide ekiyorsa zamanı geldiğinde hep birlikte çapa yapıyoruz, ya da sulama yapıyoruz. Toplama zamanında toplama yapılıyor, pazarlaması yapılıyor. Fiyatlarımızın emeğimizin karşılamasını istiyoruz. Bu ürünler çok zor şartlarda üretiliyor. Sanayi bölgesi olduğu için hava kirliliği fazla oluyor ve sebzelerimizi eskisi gibi güzel yetiştiremiyoruz. Hava kirliliği şartlarından bozulma oluyor, sürekli sirkülasyon oluyor" dedi.

"Bu sene mahsulümüz para etti"

1997 yılından bu yana üretici olarak çalıştığını ifade eden Figen Erdoğan da, "Bu sene mahsulümüz para etti. Geri kalan zamanlarda hep cebimizden harcadık. 1997 yılından bu yana ürün ekiyorum ama ilk defa bu sene para kazanabildik. İlk kez de pazara çıktık. Önceden seramızın bulunduğu Kadıllı köyünde yol kenarında satıyorduk. Müşterilerimiz genellikle İstanbullu oluyordu, satışlarımız azdı. Bana ziraat odasından telefon açtılar, "pazar kurulacak gelip burada tezgah açar mısınız?" dediler. Zaten bizim de odaya kaydımız vardı. Teklifi kabul ettik, ilk defa tezgah açtık. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"Güvenle alışveriş yapabilirler"

Pazar yerini ziyaret eden ve alışveriş yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise şöyle konuştu:

"Burada köylülerimiz tarafından yetiştirilen ürünler, bizzat üreticileri tarafından satışa sunuldu. Vatandaşlarımız güvenle alışveriş yapabilirler. Biz zaten sera ve bahçelerde de kontrollerimizi sürekli yapıyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bereketli bir dönem geçirirler, kazançlarını helal şekilde elde ederler. Bu pazar, vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilecekleri, günlük ürünlerin sunulduğu bir imkan oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun, afiyet olsun" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı