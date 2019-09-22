Köyde yazlık sinema keyfi

22.09.2019 10:48

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Mahallesi'nde yaşayanlar, yıllar öncesindeki dedeleri ve nineleri gibi gün içerisinde kendi işlerini bitirdikten sonra bağ-bahçe gibi işleri imece usulü bitirerek, akşamları okul bahçesinde kurulan beyaz perdede sinema keyfi yaşıyor.



Gaziantep'in Türkbahçe Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Gülay Çetin'in girişimleri ile birlikte mahalleli ev temizliği ve hayvan bakımı gibi işlerini bitirdikten sonra yıllar öncesinde yaşayan dedeleri ve nineleri gibi mahallenin mezarlık, bağ ve bahçe gibi işlerini imece usulü yapıyor. Gün boyu ahırda, bağ ve bahçede çalışan mahalleli, akşam da okulun bahçesine kurulan beyaz perdede sinema keyfi sürüyor. Yaz mevsiminin sıcak akşamlarını da bir arada geçiren mahalleli, hem iş stresini atmanın hem de çocukluk dönemindeki günlerine geri dönmenin sevincini yaşıyor.



Muhtar Gülay Çetin, imece usulü işleri bitiren mahalleliyi çok özledikleri o eski yılları yeniden yaşatmak ve gün içerisindeki yorgunluklarını attırabilmek için sinema uygulamasını başlattıklarını ifade etti. Filmin ücretsiz olarak izlettirildiğini anlatan Çetin, "Mahallelimiz ortak işlerde çok özverili çalışıyor. Belki de binlerce lira para ile yapılamayan işleri, mahallemiz için kendimiz için çok cüzi masraflarla halledebiliyoruz. İnsanların bu anlayışı ve desteği nedeniyle ben de böyle bir jest yapmak istedim. Akşamları da insanlarla bir arada oluyoruz, sohbetler ediyoruz. Hem de gün içerisindeki, yorgunluğu stresi hep birlikte atıyoruz" diye konuştu.



Muhtar Gülay, kışın da sinema keyfini devam ettirmek istediklerini, bunu ise tadilatı bitmek üzere olan muhtarlık evinde devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Muhtar Gülay Çetin'in kocası Mehmet Çetin ise karısına destek olmak için üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ve bu nedenle de köy gençleriyle birlikte imece usulü mezarlıkta hummalı bir bakım ve temizlik çalışması başlattıklarını kaydetti. Mehmet Çetin, bu çalışmaların karşılığında ise muhtar eşinin de kendilerine yine bir jestle karşılık verdiğini ifade etti.



Mahalle gençleri ve kadınlar, dev ekranda sinema izlemenin keyfi nedeniyle Muhtar Gülay Çetin'e teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA