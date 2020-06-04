Köyde yaşayan öğrenciler sisteme erişmekte güçlük çekiyor Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) uzaktan eğitim görerek sınava girecek öğrencilerin, köylerde internet alt yapısının zayıf olması sebebiyle sisteme erişmete güçlük çektiği belirtildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) uzaktan eğitim görerek sınava girecek öğrencilerin, köylerde internet alt yapısının zayıf olması sebebiyle sisteme erişmete güçlük çektiği belirtildi.

İnternet alt yapısı nedeniyle erişimde zorlandıklarını söyleyen öğrenciler, "Bir çoğumuz yurtlardan bilgisayarını hatta kitabını almadan çıktı. Bazı öğrencilerin ikamet ettikleri yerlerde net bulunmamakta, sistem çalışmıyor ve tam anlamıyla sisteme erişim sağlanamıyor. Köyde yaşayan birçok öğrenci var. Bunların şehre gelmesi imkansız. Ayrıca arkadaşlar bazı köylerde elektrik kesintilerinin sıkça de yaşandığını dile getiriyorlar. Ekran donduğunda ya da sisteme erişemediğimizde bütün yaptıklarımız, emeklerimiz boşa gidecek. Yüklediğimiz ödevleri bile kaç defa yüklemek zorunda kaldık. Hocaya gönderiyorsun, sende yüklendi gözüküyor ama hoca, 'Sistemde gözükmüyor' diyor. Yapılacak sınavda bunların zorlukları yaşanacaktır. Bazı fakülteler bu sınavı ödeve çevirdi. Ama bizim fakültede sınav olacak. Atılan 'DPÜ ödevini final yap' twitter'ine yaklaşık 10 bin mesaj geldi. Üniversite yönetiminin soruna çözüm bulmasını bekliyoruz" diye konuştular. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA