Köyde yapılan içme suyu hattında inceleme DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'ne bağlı Çelikdere Köyü'nde içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'ne bağlı Çelikdere Köyü'nde içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulundu.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Cumayeri'ne bağlı Çelikdere köyünde içme suyu hattında yenileme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay ve Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak yerinde inceledi. Çelikdere köyü içme suyu isale ve şebeke hattında incelemelerde bulunan Vali Atay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA