Köyde Yangın - Drone Görüntüsü

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyünde bir evde çıkan, diğer evlere de sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında, 6 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kızılkese köyünde Gülüfan Çalışkan'a (74) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki evlere ve yakındaki elektrik trafosuna sıçradı.

Köylülerin su tankeri ile müdahale ettiği yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi köye sevk edildi.

Kızılkese Köyü Muhtarı Ramazan Karataş, AA muhabirine, evler ahşap olduğu için yangının kısa sürede büyüdüğünü belirtti.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de köy, ilçe merkezine uzak ve ulaşım zor olduğu için itfaiye ekiplerinin köye ulaşmaya çalıştığını, çevre ilçelerden de destek istediklerini söyledi.

Köye ulaşan, Sinop'un Durağan, Saraydüzü ve Boyabat ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Altı ev ve bir ambarın kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

AFAD ile Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından hasar tespit çalışması başlatılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.