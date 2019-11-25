Köyde yağmur duası

25.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:10

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kayı köyünde yağmur duası yapıldı.



Çevre köylerden bir ve Emet ilçesinden birçok vatandaşın katıldığı yağmur duasında yemekler dağıtıldı dualar edildi.



Kayı Köyü Muhtarı Ahmet Gün, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde geniş katılımlı bir yağmur duası yaptık. Mahsulümüzü ektik ve yağmur bekliyoruz. Bu yıl beklenen yağmur bir türlü gerçekleşmedi. Bizlerde köy halkı olarak bereket ve bolluk için yemek ikramında bulunup yağmur yağması için dualar ettik. Rabbim yaptığımız hayırları kabul eylesin. Duamıza katılan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA