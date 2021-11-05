Köyde tek başına yaşayan Selami Salman, tadilat gören evinde Vali Aydoğdu'yu ağırladı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Gözlukuyu köyünde 10 yıldır tek başına kalan 66 yaşındaki Selami Salman, tadilat gören evinde Vali Hamza Aydoğdu'yu misafir etti.

Vali Aydoğdu, Anadolu Ajansının (AA) hikayesini haber leştirmesinin ardından ziyaret ettiği Salman'a "kent merkezinde yaşam" teklifinde bulunmuştu.

Köyde yaşadığı zor hayata rağmen teklifi geri çeviren Salman, çocukluğunun geçtiği yeri bırakmak istemediğini belirterek, Aydoğdu'dan evinin çatısının onarılması, buzdolabı, soba ve televizyon isteğinde bulunmuştu.

Vali Aydoğdu'nun talimatıyla kısa sürede Salman'ın yaşadığı evin çatısı onarıldı, kırık pencereler yenisiyle değiştirildi, soba kuruldu, boya badana işleri yapıldı, eve su hattı çekildi.

Gerekli tadilatın ardından yaşam kalitesi artan Salman, evinde Vali Aydoğdu'ya kahvaltı ikramında bulundu.

Aydoğdu, burada AA muhabirine, Selami Salman'ın çayının çok lezzetli olduğunu söyledi.

Salman'ın samimiyetini çok sevdiğini, herkesin buraya gelerek onunla tanışması gerektiğini anlatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Selami amcanın yaşam hikayesi dinlemeye değer. Buradaki huzur hiçbir yerde bulunmuyor. Bizim de ziyaret sonrasında Selami amcaya sözlerimiz vardı. Onları tamamladık ve kahvaltıya davet edildik. Gerçekten evi çok daha güzel olmuş. Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Evin çatısını yaptık, pencereleri değiştirdik, buzdolabı, fırın, yatak odası aldık. Evin önünü de inşallah taş kaplama yapacağız. Biz de ara sıra şehrin keşmekeşliğinden kurtulmak için ziyaret edeceğiz. Bir insana dokunmak, onun hayır duasını almak dünyanın en büyük güzelliklerinden bir tanesi."

Salman ise evdeki tadilattan dolayı Vali Aydoğdu ve ekibine teşekkür etti.

Evinin düzene girdiğini belirten Salman, "Daha yaşanabilir bir ev haline geldi. Önceki yaşantım çok zordu. Evimin çatısı akıyordu. Yağmur yağdığı zaman nerede yatacağımı şaşırıyordum. Evin içerisi gölleniyordu. Çok halım çürümüştü. Şu anda evimden hiç korkum kalmadı. Evim çok güzel oldu. Çok mutluyum. Sobam, televizyonum, buzdolabım oldu, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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