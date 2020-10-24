Köyde iki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
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Köyde iki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

24.10.2020 23:34 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:00

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayın haber alınmasından sonra Musabeyli ve Kilis İl Merkezinden jandarma, jandarma özel hareket birlikleri köye giderek kavga eden aileleri ayırdı.

Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastaneye geldiğini duyan yakınları hastaneye gelince polis geniş güvenlik önlemi alarak, ailelerin birbirine yaklaştırmadı. Jandarma Yedigöz köyüne giriş çıkışları kapattı. Köyde geniş güvenlik önleminin alındığı öğrenildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Köyde iki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
Köyde iki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
Köyde iki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
Köyde iki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
Köyde iki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
Köyde iki aile arasında silahlı taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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