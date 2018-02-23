Köyde Saklanırken Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist Tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı esnasında yapılan istihbarat çalışması sonrası bir köyde saklanırken operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir köyde saklanan DEAŞ'lı 3 çocuk annesi H.K., yapılan operasyonla güvenlik güçleri tarafından yakalandı. 3 çocuğu ile birlikte güvenlik güçleri tarafından Hatay'dan Türkiye'ye girişi sağlanan kadın, memleketi Kırşehir'e getirildi. Kırşehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve MİT Kayseri Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından 4 saat boyunca sorgulanan H.K., ilk eşi M.K.'nın Hollanda'da DEAŞ üyeleri ile tanışması sonrasında DEAŞ'ı tanıdığını söyledi. İlk kocası tarafından Suriye'ye götürüldüğünü anlatan H.K., "Hollanda'da eşim, ben ve 4 çocuğumla yaşıyorduk. Eşim psikolojik rahatsızlıktan dolayı malulen emekli olunca Ankara'ya gelip ev tuttuk. Burada eşim terör örgütünün elemanlarıyla tanıştı. Eşim ben ve çocuklar terör örgütü DEAŞ'ın sınırdaki elemanlarıyla buluşup Suriye'ye gittik. Suriye'de eşim M.K., DEAŞ'a katılıp savaştı. Kobani'de ABD uçak bombardımanı sırasında ilk eşim M.K. öldü. Ben ise 4 çocuğumla DEAŞ'ın elinde kaldım" diye konuştu.

Kocası öldükten sonra örgüt üyesi bir Türkle evlendirilmiş

İlk eşinin ölümünden sonra örgüt tarafından kendisi de Türk alan M.A. kod adlı bir başka DEAŞ'lı ile evlendirildiğini belirten kadın, "Şu anda o eşimden hamileyim. Kürt kökenli kaçakçıların sınır bölgesinde insanları geçirdiklerini duyunca onlarla buluştum. 3 çocuğuma ve kendime kaçakçılara 2 bin dolar verdim. Sınırı geçemeden yakalandım" dedi.

H.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR