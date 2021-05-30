Köyde rastladıkları ayıyı "Gel tosunum" diye çağırdılar
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Köyde rastladıkları ayıyı "Gel tosunum" diye çağırdılar

Köyde rastladıkları ayıyı 'Gel tosunum' diye çağırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'de köyde dolaşmaya çıkan 3 arkadaş bir ayıya rastladı. Rastladıkları ayıya "Gel tosunum" diye bağıran arkadaşlar, ayı kendilerini fark edince koşarak uzaklaştılar.

Şavşat ilçesine bağlı Dalkırmaz köyünde gündüz saatlerinde gezintiye çıkan 3 arkadaş karşılarında iri boz ayıyı görünce ne yapacakların şaşırdılar. Yanlarına gelmeyeceğini düşünen arkadaşlar daha sonra ayıya "Gel tosunum" diye seslendiler.

AYI KENDİLERİNİ FARK EDİNCE KAÇTILAR

Ayının kendilerini fark etmesi üzerine bölgeden koşarak uzaklaştılar. Üç arkadaş daha sonra ayının arkasından "Kaçma gel" diye seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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