Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

17.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:39
Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, köyde rahatsızlanan koronavirüs hastası, Özel İdare ekiplerinin tipi nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye götürüldü.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, köyde rahatsızlanan koronavirüs hastası, Özel İdare ekiplerinin tipi nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye götürüldü.

Hafik ilçesi Tozanlı Vadisi'nde yer alan Bayramtepe köyünde, dün saat 23.30 sıralarında Covid-19 hastasının nefes darlığı yaşadığı bilgisini alan sağlık ekipleri, bölgeye ambulans sevk etti. Ancak Kamışbeli mevkisinde, tipi nedeniyle yolun kapanması üzerine ambulans ilerleyemedi. Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine Hafik Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kapanan köy yolu, saat 03.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Köyden alınan hasta ambulansla hastaneye ulaştırıldı.


Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Koronavirüs hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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