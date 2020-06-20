Köyde özgürce yaşayan lama "Pamuk" ilgi odağı oldu
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Köyde özgürce yaşayan lama "Pamuk" ilgi odağı oldu

Kastamonu'daki bir at çiftliğinde yaşayan "Pamuk" isimli lama, ziyaretçiler ve köy sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Köyde özgürce yaşayan lama
20.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:38

Kastamonu'daki bir at çiftliğinde yaşayan "Pamuk" isimli lama, ziyaretçiler ve köy sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Ana vatanı Güney Amerika olan lama "Pamuk", Daday ilçesi Boyalılar köyündeki at çiftliğinde yaşıyor. Yoldan geçenler, çiftliğe gelenler ve köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği lama, bölgede özgürce dolaşıyor.

At çiftliğinin sahibi Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlikte atların yanı sıra tavus kuşu gibi farklı hayvan türleri bulunduğunu söyledi.

Bir süre önce çocukların binmesi için midilli satın almak istediklerini belirten Kılıç, "Bulduğumuz midillinin sahibi, lama ile arkadaş olduğunu, ayrılamayacaklarını söyledi. Ayırmayıp ikisini beraber aldık." dedi.

"Pamuk"un bölgeye zamanla alıştığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"İlk geldiğinde biraz çekingendi. Huyunu bilmediğimiz için koruma konusunda tedirgin olduk. 'Serbest mi bırakalım, içeri de mi kalsın?' diye düşünürken her canlının özünde özgürlük olduğu bilinciyle serbest bırakmaya karar verdik. Midilliyle köyün içine bıraktık. Bir süre sonra rahatça gezmeye başladı. Yol güzergahından geçenler görüp sevmeye geldi. Bir süre sonra kafemize uğramaya başladılar. Meraklı bakışlar arasında gelip geçen kişi sayısı artmaya başladı."

Kılıç, "İlginin artması üzerine Pamuk'u midilli ile yol kenarındaki arazimize götürdüm. Görenler, duyanlar geldi, sevdi. Sonra da işletmemize uğradılar. Yol kenarına koyduğumuzda daha fazla ilgi çekmeye başladı. Lama ve midilli ücretsiz reklamımızı yapıyor." ifadelerini kullandı.

- Görmek için güzergahını değiştirenler oluyor

"Pamuk"un köyde özgürce dolaştığını, istediği yere gittiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kısıtlama yapmıyoruz. Daday ilçesi buraya çok yakın. Bazen ilçeye doğru gidiyor. Artık herkes tanıdığı için uzaklaştığı zaman haber veriyorlar. Akşam olduğunda kendisi geliyor. Bir nevi köyümüz ve ilçemizin maskotu. Gelip görenlerin paylaşımlarının ardından Kastamonu'ya gelen turlar da uğramaya başladı. Güzergahını değiştirip görmeye gelenler var. Fotoğraflarını çekip tekrar yollarına gidiyorlar."

Köyde yaşayan çocuklardan Selahattin Kerem Gökmen ise "Pamuk"u çok sevdiklerini dile getirerek, "Köyün çocukları olarak oynarken o da bazen yanımıza geliyor." dedi.

At çiftliğine gelenlerden Erdi Varisoğlu da izin günlerini değerlendirmek için yola çıktıklarını belirterek, "Yol kenarında lamayı gördük. Bir çiftlik olduğu için geldik, çayımızı içtik. Lama kendisini sevdiriyor ama fazla yaklaştırmıyor. Türkiye'de birçok yer gezdim, ilk kez bir lama gördüm." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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