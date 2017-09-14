Köyde, Özel Okul Standartlarında Eğitim Alacaklar

Merkeze bağlı Göltepesi köyündeki Yeni Yerleşim İlkokulunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi, okul aile birliği ve köylülerin desteğiyle 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin eğitim göreceği sınıflar modern hale getirildi.



Bingöl merkeze bağlı Göltepesi köyünde bulunan ve 200 öğrencinin eğitim gördüğü Yeni Yerleşim İlkokulu, 2017-2018 eğitim öğretim yılına modern bir şekilde hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi, okul aile birliği ve köylülerin desteğiyle 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin eğitim göreceği sınıflar, yeniden düzenlendi.



Öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla yapılan düzenleme ile masaları tek kişilik olan sınıflara öğrenciler terlikle girecek. Sıralara minderler koyulurken, masa ve sıralardan sıkılan öğrencilerin dinlenmesi için de sınıflara koltuklar koyuldu.



Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Okul Müdürü Saim Çakar ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Engin, öğrencilere daha güzel ve rahat bir ortamda eğitim vermek amacıyla bir takım yenilikler yaptıklarını söyledi.



Kentte çocuklara iyi bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Engin, şöyle konuştu:



"Sınıfları daha cazip hale getirmek amacıyla da okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte bir takım çalışmalar yaptık. Sınıfları renkli boyadık, sandalyelerin üzerine minderler koyduk, yerlere halı serdik. Bu sınıflar bir nevi ev ortamını andırıyor. Çocuk istediği zaman sırada veya yerde oturabilir. Sınıflara öğretmenler ve öğrenciler terlikle girecek. Ev ortamında eğitim öğretim yapmayı planlıyoruz. Bu tür çalışmalarla eğitime daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz."



İlk etapta birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin eğitim göreceği sınıfların hazırlandığını kaydeden Engin, diğer sınıfları da modern hale getirmek amacıyla çalışmaların devam edeceğini aktardı.



Engin, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Bingöl genelinde 60 bin öğrencinin ders başı yapacağını ve bunlardan yaklaşık 5 bininin birinci sınıf olduğunu sözlerine ekledi.